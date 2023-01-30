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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Вулкан Чикурачки на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до 4 км

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вулкан Чикурачки на курильском острове Парамушир (северные Курилы Сахалинской области) вновь активизировался - днем в понедельник на нем зарегистрирован пепловый выброс на высоту до 4 км, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эруптивная деятельность вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показали, что пепловый шлейф протянулся примерно на 70 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Вулкану установлен оранжевый код авиационной опасности.

Чикурачки - действующий вулкан, расположен в 60 км к югу от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с вершинным кратером. Высота 1816 м (высочайшая точка Парамушира). Расположен на северной оконечности хребта Карпинского. Чикурачки - один из наиболее активных вулканов Курильских островов. Наиболее сильные извержения Чикурачки происходили в 1853 и 1986 годах. Последний раз парогазовые выбросы с пеплом на исполине регистрировались летом 2016 года.

В июне 2022 года Чикурачки выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км.

Чикурачки Курилы
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