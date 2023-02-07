У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Тихом океане возле Северных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Это произошло 7 февраля в 17:45 по местному времени (09:45 по Москве). Эпицентр подземных толчков находился в 107 км к востоку от острова Онекотан на глубине 78 км.

По словам представителя филиала ,в населенных пунктах Курильских островов его не ощутили, тревога цунами не объявлялась.