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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Тихом океане возле Северных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Это произошло 7 февраля в 17:45 по местному времени (09:45 по Москве). Эпицентр подземных толчков находился в 107 км к востоку от острова Онекотан на глубине 78 км.

По словам представителя филиала ,в населенных пунктах Курильских островов его не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

Северный Курилы Тихий Океан Сахалинская область Онекотан
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