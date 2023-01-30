Программа льготных дальневосточных авиаперевозок продлена до 2025 года

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство продлило программу дальневосточных авиаперевозок до 2025 года, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство еще на 3 года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока. Авиация для этого макрорегиона - особая тема, о чем и президент неоднократно говорил, подчеркивая важность связанности дальневосточных субъектов между собой, охвата воздушным сообщением как можно большего числа направлений, городов, районов", - сказал он.

По его словам, в 2022 году льготные билеты купили более 350 тысяч граждан, количество субсидированных маршрутов увеличилось до 37. Стоимость перелета в одну сторону составляла от 1 тысячи до 10,7 тысячи рублей в зависимости от маршрута.

Мишустин напомнил, что в 2023 году на программу из федерального бюджета будет выделено не менее 5,9 млрд рублей.

Полеты по социально значимым направлениям осуществляет единая дальневосточная авиакомпания. Она была создана в 2020 году на базе регионального авиаперевозчика "Аврора". В 2021 году пассажиропоток "Авроры" превысил 2 млн человек. В 2023 году, по прогнозам, он увеличится до 2,2 млн человек, в 2024-м - до 2,5 млн, в 2025-м - до 2,7 млн человек.