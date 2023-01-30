Песков заявил, что компетентные службы РФ анализируют информацию об атаках на Иран

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские компетентные службы анализируют информацию об ударах по территории Ирана, нанесенных в минувшие выходные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, наши компетентные службы анализируют сейчас информацию, чтобы получить более-менее полную картину произошедшего", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Но в любом случае можно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

В ночь на 29 января было совершено нападение на одно из оборонных предприятий, расположенных в иранской провинции Исфаган. Согласно заявлению министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана, в результате атаки дронов, которую удалось купировать защитными системами, никто не пострадал, повреждения малозначительны.

Израильская газета The Jerusalem Post, в свою очередь, сообщила, что, по данным западного разведсообщества, ущерб от ударов оказался гораздо существеннее, чем тот, о котором заявили в Иране.