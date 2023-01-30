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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Первый пуск ракеты "Союз-5" планируют произвести в 2024 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Первый пуск ракеты "Союз-5" запланирован на 2024 год, а к концу 2023 будет собран летный образец, сообщил журналистам глава ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

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"Союз-5" на 2024 год сегодня стоит (запуск - ИФ)", - сказал Баранов журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

Баранов сообщил, что во втором и третьем кварталах придут все составные части, все двигатели, системы управлений и системы телеизмерений.

"В планах до конца года собрать баки первой летной машины, чтобы к концу 2023 года они были готовы", - сказал он.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Летные испытания ракеты намечены на 2022-2025 годы. Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с "Байконура" в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

Союз-5 РКЦ Прогресс Дмитрий Баранов
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