Первый пуск ракеты "Союз-5" планируют произвести в 2024 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Первый пуск ракеты "Союз-5" запланирован на 2024 год, а к концу 2023 будет собран летный образец, сообщил журналистам глава ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Союз-5" на 2024 год сегодня стоит (запуск - ИФ)", - сказал Баранов журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

Баранов сообщил, что во втором и третьем кварталах придут все составные части, все двигатели, системы управлений и системы телеизмерений.

"В планах до конца года собрать баки первой летной машины, чтобы к концу 2023 года они были готовы", - сказал он.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Летные испытания ракеты намечены на 2022-2025 годы. Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с "Байконура" в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.