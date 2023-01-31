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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Совбез РФ сообщил о встрече Патрушева с главой МИД Египта

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Двустороннее сотрудничество и вопросы безопасности обсуждались в Москве на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

"Обсуждены вопросы российско-египетского двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Москвы и Каира в сфере обеспечения региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

Ранее во вторник стало известно, что глава МИД Египта передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание от госсекретаря США Тони Блинкена по ситуации на Украине.

Совбез РФ Николай Патрушев Египет Самех Шукри
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