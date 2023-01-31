Совбез РФ сообщил о встрече Патрушева с главой МИД Египта

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Двустороннее сотрудничество и вопросы безопасности обсуждались в Москве на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

"Обсуждены вопросы российско-египетского двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Москвы и Каира в сфере обеспечения региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

Ранее во вторник стало известно, что глава МИД Египта передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание от госсекретаря США Тони Блинкена по ситуации на Украине.