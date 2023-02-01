В Думу внесен проект о денонсации соглашения о выплате пенсий военнослужащим СНГ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму на денонсацию соглашение о пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств - участников Содружества Независимых Государств.

Соответствующий проект закона (№289041-8) размещен в среду в базе законодательной деятельности Думы.

Этим же проектом закона предлагается денонсировать Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих Пограничных войск государств - участников СНГ.

В пояснительной записке указывается, что речь идет о соглашениях от 15 мая 1992 года, участниками которых являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.

В соглашениях предусматривается, что в случае переселения пенсионера на постоянное жительство в другое государство ему назначается пенсия по нормам государства проживания, а выплата пенсии, назначенной в государстве, в котором были приобретены пенсионные права, прекращается.

Применяемый в соглашениях от 15 мая 1992 г. территориальный принцип допускает, что одно из государств, заключивших названные международные договоры, по объективным причинам (развитие миграционных процессов, более высокий уровень пенсионного обеспечения, минимальная выслуга лет, необходимая для назначения пенсии) может нести расходы в большем объеме, чем другое государство, говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем в последние годы значительно увеличилось количество случаев выплаты государственными органами РФ пенсий лицам, не проходившим военную службу ни в СССР, ни в РФ. Предусмотренный соглашениями от 15 мая 1992 г. порядок назначения и выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в РФ, где самый высокий уровень пенсионного обеспечения, говорится в пояснительной записке.

В то же время у бывших российских военных пенсионеров, переехавших на постоянное место жительство на территорию одного из государств - участников СНГ, размер пенсии оказывается значительно ниже, что вызывает справедливые жалобы, отметили разработчики инициативы.

В настоящее время РФ фактически осуществляет пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств, также указывается в документе.

В пояснительной записке говорится, что поскольку соглашения от 15 мая 1992 г. были направлены в первую очередь на защиту пенсионных прав военнослужащих СССР, а за 30 лет в государствах - участниках СНГ сформировано по данному вопросу национальное законодательство, свою задачу по обеспечению пенсионных прав лиц, уволенных с военной службы, на переходный период указанные соглашения выполнили.

Сообщается, что после денонсации РФ соглашений от 15 мая 1992 г. при обращении граждан РФ, переехавших на постоянное жительство в другие государства - участники СНГ, выплата пенсий им будет осуществляться в соответствии с Положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы РФ, утвержденным постановлением правительства РФ от 17 декабря 2014 г.№ 1386.

Такой порядок позволит пенсионерам силовых ведомств РФ при переселении в государства - участники СНГ продолжать получать пенсию в размерах, установленных законодательством РФ, говорится в пояснительной записке.

Пенсии, которые назначены до прекращения действия соглашений от 15 мая 1992 г. для РФ, не будут пересматриваться и их выплата Российской Федерацией будет продолжена, говорится в пояснительной записке.