Госдума денонсировала соглашения о выплате пенсий военным стран СНГ

Соглашения, защищавшие права советских военных, свою задачу выполнили, считают в Думе

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Госдума денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих стран-участников Содружества Независимых Государств.

Денонсировано также соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих пограничных войск государств - участников СНГ.

В пояснительной записке говорится, что это соглашения от 15 мая 1992 года, участниками которых являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.

В соглашениях предусматривается, что в случае переселения пенсионера на постоянное жительство в другое государство СНГ ему назначается пенсия по нормам государства проживания, а выплата пенсии, назначенной в государстве, в котором были приобретены пенсионные права, прекращается.

Применяемый в этих соглашениях территориальный принцип допускает, что одно из государств, заключивших названные международные договоры, по объективным причинам (развитие миграционных процессов, более высокий уровень пенсионного обеспечения, минимальная выслуга лет, необходимая для назначения пенсии) может нести расходы в большем объеме, чем другое государство, говорится в пояснительной записке.

В последние годы стало значительно больше случаев выплаты в России пенсий лицам, не проходившим военную службу ни в СССР, ни в РФ. Предусмотренный соглашениями от 15 мая 1992 года порядок назначения и выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в Россию, где самый высокий уровень пенсионного обеспечения, говорится в пояснительной записке.

В то же время у бывших российских военных пенсионеров, переехавших на постоянное место жительство на территорию одного из государств - участников СНГ, размер пенсии оказывается значительно ниже, что вызывает справедливые жалобы, отметили разработчики инициативы. По их словам, Россия сейчас фактически осуществляет пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств.

Поскольку соглашения от 15 мая 1992 года были направлены в первую очередь на защиту пенсионных прав военнослужащих СССР, а за 30 лет в государствах - участниках СНГ сформировано по данному вопросу национальное законодательство, свою задачу по обеспечению пенсионных прав лиц, уволенных с военной службы, на переходный период указанные соглашения выполнили.

После денонсации соглашений при обращении граждане России, переехавшие на постоянное жительство в другие государства СНГ, будут получать пенсии в соответствии с положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы РФ, утвержденным постановлением правительства от 17 декабря 2014 года № 1386.

Такой порядок позволит пенсионерам силовых ведомств при переезде в другую страну СНГ продолжать получать пенсию в размерах, установленных российским законодательством, говорится в пояснительной записке.

Пенсии, назначенные до денонсирования соглашений, пересмотрены не будут, Россия продолжит их выплачивать.