Росстат сообщил об увеличении выпуска сельхозпродукции в 2022 году на 10,2%

При этом производство продовольствия за год выросло на 0,4%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году увеличила производство сельхозпродукции на 10,2% (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2021 годом против снижения на 0,4% в 2021 году, говорится в материалах Росстата. Это предварительные данные.

Сведения за 2021 и 2022 годы могут быть уточнены после завершения корректировки данных на основе Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

В частности, в растениеводстве рост составил 15,9% (в 2021 году снижение на 0,7%), в животноводстве - 2,4% (в 2021 году динамика была нулевой).

По данным Росстата, в сельхозорганизациях производство в 2022 году выросло на 12,8% (снижение на 0,1% в 2021 году), в том числе в растениеводстве на 18,9% (снижение на 1,2%), в животноводстве - на 5,5% (рост на 1,3%)

Хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в 2022 году произвели продукции (в сопоставимых ценах) на 8 трлн 850 млрд 887 млн рублей, в том числе в растениеводстве - на 5 трлн 265 млрд 637 млн рублей, в животноводстве - на 3 трлн 585 млрд 250 млн рублей.

В том числе в сельхозорганизациях производство составило 5 трлн 348 млрд 336 млн, в частности растениеводческой продукции выращено на 3 трлн 016 млрд 678 млн рублей, продукции животноводства получено на 2 трлн 331 млрд 658 млн рублей.

Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в 2022 году показали рост производства в 20,1% (1,7% в 2021 году), в том числе в растениеводстве - на 23,9% (на 1,4% годом ранее), в животноводстве производство сохранилось на уровне предыдущего года (рост на 3% в 2021 году).

Производство сельхозпродукции в этом секторе в 2022 году составило 1 трлн 423,1 млрд рублей, в том числе в растениеводстве - 1 трлн 227 млрд 769 млн рублей, в животноводстве - 204 млрд 331 млн рублей.

По данным Росстата, на долю сельхозорганизаций в 2022 году пришлось 60,4% произведенной сельхозпродукции (59,2% в 2021 году), в том числе в растениеводстве - 57,3% (55,9%), в животноводстве - 65% (63,8%).

Доля фермеров и индивидуальных предпринимателей выросла до 16,2% с 15,4% годом ранее. На них пришлось 23,3% (22,3%) продукции растениеводства, 5,7% (5,8%) продукции животноводства.

Доля личных подсобных хозяйств снизилась до 23,4% с 25,4% соответственно, в том числе по производству растениеводческой продукции - до 19,4% с 21,8%, животноводческой - до 29,3% с 30,4%.

Производство продовольствия

Производство продовольственных товаров (включая алкоголь) в 2022 году выросло на 0,4%, сообщил также Росстат.

В декабре в годовом выражении производство выросло на 0,5%, но по сравнению с ноябрем 2022 года снизилось на 0,8%.

В частности, хлебобулочных изделий недлительного хранения в 2022 году выпечено 5,1 млн тонн, что на 2,9% меньше, чем в 2021 году. В декабре в годовом выражении производство снизилось на 3,2%, до 442,4 тыс. тонн. Но по сравнению с ноябрем 2022 года показатель был больше на 3,8%.

Производство макаронных изделий в прошлом году увеличилось на 6,8%, до 1,6 млн тонн. В декабре этой продукции было выпущено 124 тысячи тонн, что меньше показателя декабря 2021 года и ноября 2022 года на 2,2% и 2,8% соответственно.

По данным Росстата, производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в 2022 году составило 6 млн тонн, что на 14,3% больше показателя за 2021 год. В декабре его выпущено было 602,1 тыс. тонн, что больше, чем в декабре 2021 года и в ноябре 2022 года, на 3,9% и на 3,8% соответственно. Выработка рафинированного подсолнечного масла и его фракций в прошлом году увеличилась на 5%, до 2,5 млн тонн. В декабре производство составило 241,3 тыс. тонн, что на 1,3% меньше, чем в декабре 2021 года, но на 5% выше показателя ноября 2022 года.