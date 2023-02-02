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Камчатский вулкан Шивелуч угрожает пеплопадом местному поселку

Камчатский вулкан Шивелуч угрожает пеплопадом местному поселку
Выброс пепла из вулкана Шивелуч. Архивное фото
Фото: Александр Архипов/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч на Камчатке в четверг днем выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря, пепловый шлейф протянулся к юго-востоку от вулкана, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют, но при изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселке Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. По данным МЧС, туристических групп возле Шивелуча нет.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек.

Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

Камчатка Шивелуч
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