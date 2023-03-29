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Снижение спроса на молоко названо серьезным риском для молочной отрасли

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В 2023 году серьезным риском для молочной отрасли отрасли будет снижение потребительского спроса, считает гендиректор Национального союза молока (Союзмолоко) Артем Белов.

По его словам, молочная продукция очень чувствительна к уровню доходов населения. Потребление в прошлом году снизилось в молочном эквиваленте на 200-250 тысяч тонн, а производство выросло примерно на 800 тысяч тонн. В результате запасы "в виде долгоиграющих продуктов составили 1,4 млн тонн".

"Они приросли на 40% год к году. Нормальные запасы составляли около 1 млн тонн", - сказал Белов.

"Производство продолжает расти. За два месяца этого года прирост составил фантастические порядка 8% в сельхозорганизациях. Это очень серьезный объем", - заявил Белов, добавив, что потребление продолжает падать.

В 2022 году ситуация на рынке была стабилизирована во многом благодаря тому, что импорт сократился на 8%. "В частности, обнулился импорт из Аргентины, Уругвая, до минимума сошли поставки из Новой Зеландии", - сказал Белов.

В этом году, по его словам, возможности балансировки ситуации за счет импорта нет.

"Сейчас мы находимся в такой ситуации, что нужно найти новый баланс на рынке, - сказал глава союза. - И здесь одна из важных составляющих, которая может способствовать разрешению ситуации на рынке, - наращивание объемов экспорта. И усилия государства должны быть направлены на стимулирование вывоза, в том числе имеющихся запасов. В принципе они могут быть востребованы на мировых рынках". Речь идет о таких продуктах, как сухое молоко, сливочное масло, сыворотка и т.п., уточнил он.

Как прогнозирует Белов, потребительский спрос на молоко и молочные продукты в этом году "в лучшем случае будет стабилен, рассчитывать на его рост не стоит".

По его словам, сегодняшнее снижение цен на сырое молоко транслируется в цену, по которой переработчики продают свою продукцию в розницу. "И это тоже позволяет рассчитывать на то, что в какой-то среднесрочной перспективе - от одного до двух месяцев - мы увидим небольшое оживление потребительского поведения", - сказал глава союза.

В целом, среднесрочная перспектива для сырьевого сектора молочной отрасли позитивна, считает он. Прежде всего, это связано с изменением структуры рынка: концентрация производства в крупных и средних организациях, а также в фермерских хозяйствах, и сокращение - в личных подсобных хозяйствах.

Производство товарного молока в России в 2023 году может вырасти на 3%, до 25,5 млн тонн, говорится в презентации Союзмолоко на отраслевой сессии "Молоко и молочные продукты в сегменте малого бизнеса", проведенной Россельхозбанком. Экспорт молочной продукции из России может вырасти на 5%, до 0,9 млн тонн, говорится в презентации.

Артем Белов Союзмолоко
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