В Кремле заявили об отсутствии директив насчет запрета выезда чиновников за границу

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Запрещающих директив на выезд российских чиновников за границу в настоящее время нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг по просьбе журналистов он прокомментировал идею о введении ограничений для чиновников на отдых за границей.

"Каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время", - сказал Песков.

В ответ на уточняющий вопрос, не прорабатывается ли такая возможность сейчас, представитель Кремля пояснил: "По крайней мере, в администрации (президента) не обсуждается".