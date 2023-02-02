Подавшие заявление на биометрический загранпаспорт смогут ускоренно оформить пятилетний

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России предложили гражданам, подавшим заявление для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации, в ускоренном порядке получить документ с пятилетним сроком действия.

"При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Для этого необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции, "даже в том случае, если заявление о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации подано через "Криптобиокабину" в МФЦ", отметила представитель ведомства.

В случае отказа заявителя от получения государственной услуги оплаченная ранее госпошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена.

Ранее стало известно, что со 2 февраля временно приостановлен приём заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации. Это связано с повышенным объемом заявок у предприятия "Гознак" на персонализацию заграничных паспортов, что "существенно увеличило потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта".

Паспорт нового образца содержит биометрические данные (отпечатки двух пальцев) и выдается сроком на 10 лет в отличие от документа старого образца, срок действия которого составляет пять лет с момента выдачи.