Шойгу сообщил, что потери ВСУ в январе составили более 6,5 тыс. человек

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Потери украинской стороны в январе составили более 6,5 тыс. человек, за месяц уничтожены 26 самолетов и семь вертолетов ВСУ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более 6500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

По его данным, за месяц украинские военные также потеряли 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

"Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России. Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах", - заявил Шойгу.

Министр отметил, что украинская сторона отказалась прекратить огонь на время православного Рождества, а ВСУ в этот период вели интенсивные обстрелы.

"Всего противник произвел свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов. Украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск", - сказал Шойгу.