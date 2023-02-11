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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Один человек погиб в результате обстрела ВСУ приграничного села Курской области

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории приграничного района.

"В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Глава региона уточнил, что пострадавший в ближайшее время вертолетом санавиации будет переправлен в Курскую областную клиническую больницу. Как отметил Старовойт, "окажем ему всестороннюю поддержку".

Ранее сообщалось о продлении в Курской области установленного "желтого" (высокого) уровня террористической опасности.

ВСУ Курская область Роман Старовойт
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