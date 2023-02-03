Минобрнауки снизит акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минобрнауки начнет с 2024 года снижать акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности вузов, заявил на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Совещание провел секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Системная мера, которую мы хотим ввести с 2024 года, достаточно революционная для вузов, - мы хотим принимать на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать как дополнительный, - сказал Фальков. - При этом еще раз хочу сказать - мы русский не отбрасываем".

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил сделать акцент для поступления на инженерное образование на профильную математику, физику и информатику, усилить профориентацию, сфокусироваться на подготовке кадров с учётом задач, в том числе, оборонно-промышленного комплекса, а на русский язык для инженерных специальностей - уменьшить акцент.

Патрушев на этом же совещании заявил, что авиапрому остро не хватает инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов.

"На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 тысяч человек, - уточнил он. - Образовательные стандарты подготовки кадров отстают от уровня развития производственных технологий в мире. Не прекращается отток молодых людей из регионов, где располагаются базовые предприятия авиастроительной отрасли и вузы".