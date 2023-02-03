Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Минобрнауки снизит акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минобрнауки начнет с 2024 года снижать акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности вузов, заявил на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В РоссииПатрушев раскритиковал руководство РГАТУ за промахи в подготовке инженеров для авиапромаЧитать подробнее

Совещание провел секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Системная мера, которую мы хотим ввести с 2024 года, достаточно революционная для вузов, - мы хотим принимать на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать как дополнительный, - сказал Фальков. - При этом еще раз хочу сказать - мы русский не отбрасываем".

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил сделать акцент для поступления на инженерное образование на профильную математику, физику и информатику, усилить профориентацию, сфокусироваться на подготовке кадров с учётом задач, в том числе, оборонно-промышленного комплекса, а на русский язык для инженерных специальностей - уменьшить акцент.

Патрушев на этом же совещании заявил, что авиапрому остро не хватает инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов.

"На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 тысяч человек, - уточнил он. - Образовательные стандарты подготовки кадров отстают от уровня развития производственных технологий в мире. Не прекращается отток молодых людей из регионов, где располагаются базовые предприятия авиастроительной отрасли и вузы".

Минобрнауки РГАТУ Николай Патрушев Валерий Фальков Совет безопасности
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Патрушев оценил дефицит кадров в российском авиапроме более чем в 14 тыс. человек

РФ хочет синхронизировать планы ж/д- и транспортного строительства с восточными странами

РФ хочет синхронизировать планы ж/д- и транспортного строительства с восточными странами

Акции "Газпрома" перешли к росту на новости о предложении Минфина по налогам для компании

Финская Aii Corp вышла из числа совладельцев IT-группы "Цифра"

Туристы активно бронируют горные курорты Сочи на 23 февраля, несмотря на дефицит снега

Туристы активно бронируют горные курорты Сочи на 23 февраля, несмотря на дефицит снега

IT-специалисты до 6 февраля должны подать заявления на отсрочку от весеннего призыва

IT-специалисты до 6 февраля должны подать заявления на отсрочку от весеннего призыва

ФАС помогла "Кругу добра" сэкономить 11 млрд рублей

В Кремле заявили, что СВО продолжается, потому что Донбасс пока не защищен до конца

Пандемия коронавируса

В РФ третий день подряд выявляют максимальное число заболевших COVID за сутки с октября

Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"

Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });