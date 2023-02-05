Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Камчатки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 которое произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 13:14 (время Камчатское). Расстояние от п. Усть-Камчатск - 51 км, глубина 33 км, магнитуда 5,4", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы регионального МЧС, подземные толчки ощущались в поселке Усть-Камчатск.

"Спасатели произвели осмотр социально-значимых и потенциально-опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения. Повреждений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме", - отчитались в ведомстве.