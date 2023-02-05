Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Камчатки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 которое произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 13:14 (время Камчатское). Расстояние от п. Усть-Камчатск - 51 км, глубина 33 км, магнитуда 5,4", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы регионального МЧС, подземные толчки ощущались в поселке Усть-Камчатск.

"Спасатели произвели осмотр социально-значимых и потенциально-опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения. Повреждений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме", - отчитались в ведомстве.

Камчатка Усть-Камчатск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 4 февраля

"Союз" с грузовиком "Прогресс" вывезут на стартовый стол Байконура 5 февраля

"Союз" с грузовиком "Прогресс" вывезут на стартовый стол Байконура 5 февраля

МИД РФ обвинил ЕС в безоглядной поддержке Украины ради ослабления России

Астрономы нашли еще 12 спутников Юпитера

Астрономы нашли еще 12 спутников Юпитера
Пандемия коронавируса

Число заболевших COVID-19 за сутки в РФ превысило 9,6 тыс. человек

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 63 военных

В Белгородской области ввели бессрочный "желтый" уровень террористической опасности

В перечень иноагентов добавлены еще пять человек

Что произошло за день: пятница, 3 февраля

Студенты неисторических специальностей будут изучать СВО и ее последствия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });