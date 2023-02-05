Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге временно запрещен

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов из-за ухудшения погоды на территории Грузии, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 02:30 по Москве 5 февраля 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.