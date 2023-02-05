Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге временно запрещен

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов из-за ухудшения погоды на территории Грузии, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 02:30 по Москве 5 февраля 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Грузия Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 февраля

В США сошли с рельсов 50 вагонов грузового поезда, в том числе с опасными веществами

Пентагон сообщил, что китайский аэростат перехватили истребители ВВС США F-22

Пентагон сообщил, что китайский аэростат перехватили истребители ВВС США F-22

ВВС США сбили китайский аэростат у берегов Южной Каролины

США просят Японию разместить на ее территории ракеты для противодействия Китаю

США просят Японию разместить на ее территории ракеты для противодействия Китаю

Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из России

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 63 военных

Что случилось этой ночью: суббота, 4 февраля

США введут ограничение цен на российские нефтепродукты с 5 февраля

Кандидаты в президенты Кипра завершили предвыборные кампании

Кандидаты в президенты Кипра завершили предвыборные кампании
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });