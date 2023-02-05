Военные РФ сообщили о готовящейся Киевом провокации в Краматорске

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что располагают информацией о планах украинских спецслужб устроить провокацию в Краматорске, чтобы обвинить армию РФ в ударах по гражданским объектам.

"По подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы военных преступлений", - сообщил в воскресенье межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

В заявлении говорится, что власти Украины спланировали в Краматорске управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы.

В штабе отметили, что цель этой провокации Киева - "обвинение России в якобы преднамеренном ударе по гражданским объектам".

В заявлении сказано, что персонал медучреждений эвакуирован и до особых указаний переведен на удаленный формат работы.

Как отмечается, "в западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное злодеяние российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России".

"На фоне военных неудач украинской армии киевские власти подобными провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться расширения номенклатуры поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ", - заявил российский штаб (структура работает под эгидой Минобороны РФ).