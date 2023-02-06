Минюст решил, что еще рано менять правила взимания налога с распроданного имущества банкрота

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минюст назвал "преждевременной" инициативу Федеральной налоговой службы, которая предложила, чтобы налог на прибыль при продаже заложенного имущества компании-банкрота уплачивался приоритетно, до расчета с конкурсными кредиторами, рассказал источник "Интерфакса".

Инициатива ФНС предполагает, во-первых, внесение в закон о банкротстве нормы с запретом понижать налоговые платежи в очереди при расчетах с кредиторами банкротов, сообщил источник "Интерфакса" на прошлой неделе. Во-вторых, служба предлагает указать, что за счет средств от продажи залога покрываются начисленные на него за время процедуры банкротства налоги, а также "иные налоги", если объекты налогообложения образованы в результате "проведения операций по реализации имущества, являющегося предметом залога". Таким "иным налогом" является налог на прибыль, которым ФНС сейчас пытается облагать выручку от продажи активов компаний-банкротов в ходе конкурсного производства.

Единой судебной практики по этому вопросу нет до сих пор: в ряде случаев суды отказывают в приоритетной уплате налога на прибыль за счет средств от продажи залогов, в некоторых наоборот соглашаются с необходимостью первоочередного расчета с казной.

По мнению Минюста, внесение предложенных ФНС изменений является "преждевременным" до того, как Конституционный суд России выскажется по этой проблематике.

В январе КС принял к рассмотрению жалобу ООО "Предприятие строительных работ энергетики" и запрос Верховного суда России, в производстве которого находится спор о порядке уплаты налогов обанкротившимся ООО "Аванд Капитал".

Заявители ставят перед КС в первую очередь вопрос о конституционности обложения налогом на прибыль выручки от реализации с торгов активов компании-банкрота. Они в этом сомневаются, так как считают, что для взимания налога отсутствует экономическое основание. Сомневаются заявители и в законности уплаты налога до расчета с кредиторами. Верховный суд в своей жалобе в КС указал, что складывается ситуация, когда продажа имущества на торгах осуществляется в интересах всех реестровых кредиторов, но вместо этого образуется требование налогового органа, которое удовлетворяется в приоритетном порядке.

Кроме того, Минюст обращает внимание, что ФНС предлагает оформить свою инициативу в виде поправок ко второму чтению в правительственный законопроект о приоритетных платежах предприятий-банкротов за критически важные ресурсы. Однако, по мнению министерства, делать этого не стоит, так как регламент правительства запрещает включать в проект его поправок инициативы, не относящиеся к предмету правового регулирования законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении.