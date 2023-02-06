Школьникам со следующего года разрешат менять выбранный уровень ЕГЭ по математике

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проекты приказов, которые изменят правила проведения государственной итоговой аттестации для 9 и 11 классов, в том числе разрешат школьникам изменять ранее выбранный уровень ЕГЭ по математике с базового уровня на профильный и наоборот, сообщил Рособрнадзор.

"Данные изменения вступят в силу со следующего 2023-2024 учебного года. В части ГИА-11 проектом приказа предусмотрена возможность для участников экзаменов изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный или наоборот, а для выпускников прошлых лет - изменить или дополнить перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов", - говорится в сообщении.

Кроме того, изменятся сроки, когда выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ: они смогут сдавать экзамены только в резервные сроки основного периода сессии.

Военным, проходящим военную службу по призыву или контракту и поступающим в военные вузы, разрешат подавать заявления об участии в ЕГЭ не только в места регистрации в регионе, где расположен военный вуз, но также и в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где они служат.

В новой редакции порядка более подробно прописана процедура проведения ЕГЭ по информатике. Сокращены сроки обработки и проверки экзаменационных работ ЕГЭ по информатике до двух календарных дней после проведения экзамена, вместо четырех календарных дней.

Также изменена дополнительная дата проведения итогового сочинения (изложения). "Вместо первой рабочей среды мая - вторая среда апреля. Изменены сроки проверки и обработки материалов итогового сочинения (изложения)", - рассказали в Рособрнадзор.

Для девятиклассников, сдающих государственный экзамен, теперь официально устанавливается возможность проведения итогового собеседования в дистанционной форме, а также изменена дополнительная дата проведения итогового собеседования. "Вместо первого рабочего понедельника мая - третий понедельник апреля", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, девятиклассники, которые не смогли пройти ГИА-9 в сентябрьские сроки по выбранным учебным предметам, получат право изменить учебные предметы по выбору для повторного прохождения ГИА-9 в следующем году.

Проектами приказов устанавливается возможность подавать заявления на ГИА-9 и ГИА-11 в дистанционной форме.