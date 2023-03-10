Две трети опрошенных россиян выступили за отмену ЕГЭ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников считают хорошей идеей 66% россиян, среди сограждан в возрасте от 45 лет такую позицию занимают три четверти респондентов (77%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в пятницу на портале, показывают, что действующую систему аттестации российских школьников считает оптимальной каждый шестой (16%) респондент. "По их наблюдениям, введение унифицированного тестирования резко снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование более доступным для школьников из регионов", - сообщает исследовательский центр. Среди сограждан в возрасте до 24 лет в поддержку ЕГЭ высказывается почти каждый третий (32%).

Еще 18% россиян заявили, что их эта проблема не интересует.

Что касается позиции родителей выпускников средних школ, то за отмену ЕГЭ выступают три четверти респондентов (76%), положительно к нынешней системе аттестации школьников относится почти каждый пятый (19%), а 5% респондентов проявляют полное равнодушие по данному поводу, показывают результаты опроса.

По данным SuperJob.ru, почти две трети школьных учителей (63%) убеждены, что ЕГЭ следовало бы отменить, каждый третий (34%) считает, что это делать не стоит, и 3% опрошенных школьных педагогов сообщили, что им все равно.

Опрос был проведен 1-9 марта 2023 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 354 населенных пунктах РФ во всех федеральных округах.

Среди родителей учащихся 11-х классов средних школ опрос проводился 5-28 апреля прошлого года, были опрошены 500 респондентов в 196 населенных пунктах РФ во всех федеральных округах.

Опрос среди школьных учителей был проведен 3-7 марта 2023 года, были опрошены 500 респондентов в 165 населенных пунктах РФ во всех федеральных округах.