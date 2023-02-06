Пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели жительницы села Казинка при обстреле со стороны Украины в понедельник.

"ВСУ обстреляли село Казинка Валуйского городского округа. Есть жертвы среди мирных жителей. В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже приступили к тушению пожара.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.