Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Мишустин ждет от ученых предложений по духовному и нравственному воспитанию молодежи

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин призвал ученых подумать о воспитании молодежи и представить свои предложения на этот счет в правительство. Он сказал это на встрече с представителями научного сообщества в Институте научной информации по общественным наукам РАН.

"То, что нам говорит президент: воспитание нравственного, духовного молодого человека - это основная задача. И конечно же, вы, люди, которые в науке, в общественных науках, можете очень серьезно этому поспособствовать через целый набор инструментов, технологий", - сказал премьер.

Мишустин попросил представить предложения и идеи на этот счет в правительство.

"Я бы очень вас попросил, вместе подумав, все это изложить нам в правительство. Надеюсь, что мы также будем хорошим подспорьем для решения этой задачи и обязательно ее решим", - сказал он.

Михаил Мишустин РАН Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Законопроект о выплате пенсий гражданам РФ в новых субъектах принят Госдумой в I чтении

Туроператоры в РФ сообщили о единичных аннуляциях путевок в Турцию

Власти РФ в 2023 г. продолжат субсидирование 11 закрытых южных аэропортов

Дума приняла поправки о резервировании времени пересечения госграницы для грузовиков

Дума приняла поправки о резервировании времени пересечения госграницы для грузовиков

Россиян призвали воздержаться от поездок в сейсмоопасные районы Турции

Военная операция на Украине

Шойгу сообщил, что потери ВСУ в январе составили более 6,5 тыс. человек

Ректором РГСУ стал Андрей Хазин

Ректором РГСУ стал Андрей Хазин

Пожар произошел на Кстовском НПЗ "ЛУКОЙЛа"

Эстония и РФ понизили уровень дипотношений, послы обеих стран прекратили работу со вторника

Эстония и РФ понизили уровень дипотношений, послы обеих стран прекратили работу со вторника

ФСБ задержала четырех исламистов в Москве и Красноярске

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });