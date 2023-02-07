Мишустин ждет от ученых предложений по духовному и нравственному воспитанию молодежи

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин призвал ученых подумать о воспитании молодежи и представить свои предложения на этот счет в правительство. Он сказал это на встрече с представителями научного сообщества в Институте научной информации по общественным наукам РАН.

"То, что нам говорит президент: воспитание нравственного, духовного молодого человека - это основная задача. И конечно же, вы, люди, которые в науке, в общественных науках, можете очень серьезно этому поспособствовать через целый набор инструментов, технологий", - сказал премьер.

Мишустин попросил представить предложения и идеи на этот счет в правительство.

"Я бы очень вас попросил, вместе подумав, все это изложить нам в правительство. Надеюсь, что мы также будем хорошим подспорьем для решения этой задачи и обязательно ее решим", - сказал он.