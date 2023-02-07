Гидрографы считают нужным углублять Северный морской путь

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Маршруты Северного морского пути (СМП) нужно углублять, чтобы по ним могли пройти крупные суда, считает декан Арктического факультета Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Андрей Афонин.

Арктические моря и проливы являются зонами обширного мелководья. Существующие маршруты СМП (за исключением высокоширотных трасс) предназначены для судов с осадкой 4-6 метров. Крупнотоннажные суда, которыми перевозят, к примеру, углеводороды, имеют осадку от 12 до 15 метров.

"Большая часть маршрутов восточного сектора Арктики для этих (крупнотоннажных - ИФ) судов будет закрыта. (...) Если мы хотим использовать крупнотоннажные суда, имеющие большую осадку, необходимо превратить безопасные для мелкосидящих судов маршруты СМП в акваторию, где крупнотоннажные суда могут маневрировать, обходя ледяные поля, по тем участкам пути, которые сейчас еще недостаточно изучены в гидрографическом отношении", - сказал Афонин журналистам во вторник.

По его словам, сейчас перед специалистами стоит задача оптимизации гидрографических исследований, чтобы покрыть съемкой критически важные для навигации крупных судов участки СМП и там, где нужно, назначить дноуглубительные работы.

"Например, пролив Дмитрия Лаптева, который соединяет море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. На небольшом участке имеет глубину меньше 10 метров и понятно, что это препятствие закрывает маршрут, например, для судна, которое везет значительные запасы сжиженного газа. (...) Там, наверное, надо будет копать", - сказал специалист.

Профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев в свою очередь напомнил о планах российского правительства по развитию СМП. "1,8 трлн рублей планируется вложить до 2035 года. Очень амбициозные цифры по грузопотоку: к 2024 году это 80 млн тонн, к 2030-му - 150 млн, к 2035-му - 200 и более", - сказал он.

При этом, по его словам, в Арктике сохраняется дефицит кадров: ежегодно количество вакансий в этой зоне колеблется на уровне 20-25 тыс., 60% из них - рабочие специальности.

По мнению проректора по развитию и научной работе Российского государственного гидрометеорологического университета Дениса Леонтьева, в стране остро ощущается нехватка специалистов по арктическому праву. Начальник Высокоширотной арктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института Владимир Соколов добавил, что ощутим дефицит метеорологов, океанологов и гидрографов.