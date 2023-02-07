В Думе предложили наказывать за дискредитацию участников боевых действий

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Административный и Уголовный кодексы РФ предлагается внести поправки об ответственности за дискредитацию участников боевых действий, содействующих Вооруженным силам РФ, а также за распространение ложных сведений о них, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина подготовил поправки в статью 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ, которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе - добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам РФ в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них", - сказал журналистам Пискарев во вторник.

Он отметил, что ранее с просьбой найти законодательное решение этого вопроса к председателю Госдумы обратился руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.

Пискарев сообщил, что подготовленные поправки направлены для рассмотрения в профильный комитет Госдумы - по государственному строительству и законодательству.