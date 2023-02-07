Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В Думе предложили наказывать за дискредитацию участников боевых действий

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Административный и Уголовный кодексы РФ предлагается внести поправки об ответственности за дискредитацию участников боевых действий, содействующих Вооруженным силам РФ, а также за распространение ложных сведений о них, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина подготовил поправки в статью 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ, которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе - добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам РФ в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них", - сказал журналистам Пискарев во вторник.

Он отметил, что ранее с просьбой найти законодательное решение этого вопроса к председателю Госдумы обратился руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.

Пискарев сообщил, что подготовленные поправки направлены для рассмотрения в профильный комитет Госдумы - по государственному строительству и законодательству.

Госдума Василий Пискарев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РСТ не нашли оснований для возврата полной стоимости при отказе от поездок в Турцию

Четыре человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома под Тулой

Четыре человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома под Тулой

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Тульской области

Россияне совершили более 23 млн поездок за границу в 2022 году

Россияне совершили более 23 млн поездок за границу в 2022 году

Генпрокуратура заявила о предотвращении ухода из РФ ряда крупных компаний и брендов

Генпрокуратура заявила о предотвращении ухода из РФ ряда крупных компаний и брендов

Законопроект о выплате пенсий гражданам РФ в новых субъектах принят Госдумой в I чтении

Туроператоры в РФ сообщили о единичных аннуляциях путевок в Турцию

Власти РФ в 2023 г. продолжат субсидирование 11 закрытых южных аэропортов

Дума приняла поправки о резервировании времени пересечения госграницы для грузовиков

Дума приняла поправки о резервировании времени пересечения госграницы для грузовиков

Россиян призвали воздержаться от поездок в сейсмоопасные районы Турции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });