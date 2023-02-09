Более 12,3 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России стал максимальным с середины октября и составил более 12,3 тысячи случаев, скончался 41 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"Выявлен 12 301 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 389 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,3%", - сообщили в оперштабе.

По их данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 36 субъектах РФ, снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 10 389 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 912. Таким образом, число новых случаев COVID-19 за сутки стало максимальным с 16 октября 2022 года, когда сообщалось о более 12,3 тыс. заболевших.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 41 пациент, накануне сообщалось о 44 умерших.

"Выздоровели за сутки 8 685 человека, или на 7,2% больше в сравнении с 8 февраля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 035 133 случая заражения коронавирусной инфекцией, 395 447 умерших и 21 410 128 выздоровевших.