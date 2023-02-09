Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ в районе Угледара

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об ударах по позициям украинской армии в районе населенных пунктов Угледар и Водяное.

"На южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой народной республики", - сказал в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 85 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщил он.

"В районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что на купянском направлении ударами авиации и артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три пикапа, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сообщил он.

"На красно-лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок, Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червоная диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - заявил Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области", - сообщил представитель Минобороны.

"На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены гаубица "МСТА-Б" и три крупнокалиберных миномета ВСУ. В районах населенных пунктов Николаевка и Чернобаевка Херсонской области поражены четыре склада боеприпасов ВСУ", - сказал Конашенков.

"На донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

Кроме того, сообщил он, "в районах населенных пунктов Славянск, Авдеевка и Малиновка Донецкой народной республики уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ".

Российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР и штурмовик Су-25 ВВС Украины в районе Херсона, сообщили в Минобороны РФ. Также, по данным Конашенкова, за сутки уничтожено 11 украинских беспилотников, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.