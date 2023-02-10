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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушившегося жилого дома в Новосибирске

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели закончили работы на месте взрыва бытового газа и последующего обрушения жилого дома в Новосибирске, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

К ликвидации последствий происшествия было привлечено 358 человек и 68 единиц техники.

Позже спасатели сообщили о завершении поиска людей на месте взрыва.

"Оснований полагать, что в разрушенном доме могут еще находиться люди, нет. Зафиксировались на 13 (погибших - ИФ)", - заявил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

Он уточнил, что для идентификации может потребоваться генетическая экспертиза.

Орлов также сообщил, что вскоре в здание будут допущены специалисты для обследования уцелевших конструкций, а также люди за вещами и документами.

Глава регионального главка МЧС добавил, что накануне некоторые жильцы получили первые выплаты.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. По последним данным, погибли 13 человек.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

Пятница объявлена днем траура в Новосибирской области.

Новосибирск МЧС
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