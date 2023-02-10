МИД счел обязательным участие России в расследовании взрывов на газопроводах "Севпотока"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на объективное расследование с участием российских ведомств и "Газпрома" взрывов на газопроводах "Северный поток", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что только всестороннее, открытое расследование с обязательным участием компетентных российских ведомств и публичного акционерного общества "Газпром" способно предоставить общественности достоверные и объективные данные о причинах, исполнителях и заказчиках диверсии", - сказала Захарова в пятницу на пресс-конференции в Москве.

Ранее на этой неделе американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью-расследование, в которой утверждалось, что к диверсии на газопроводах были причастны США и Норвегия.

"С учетом беспрекословного следования Норвегией внешней политике, включая отношения с Россией, в русле линии Вашингтона и Брюсселя, не удивлены выводам американского журналиста о причастности Осло к этим диверсиям", - сказала Захарова.

"Очевидно, все приведенные факты должны стать предметом международного расследования", - заявила представитель МИД, напомнив, что Москва неоднократно предлагала, в частности, Дании и Швеции помощь в расследовании взрывов, однако эти страны отказывались.

"Совершенно очевидно, что их власти не заинтересованы в установлении истинных виновников произошедшего. И судя по всему, они заинтересованы в обратном: в сокрытии данных, фактов и свидетельств", - сказала Захарова.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.