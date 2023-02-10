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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В Петербурге задержали подозреваемого по делу о похищении в 1997 г. экс-депутата Госдумы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Петербургская полиция задержала подозреваемого в причастности к похищению 25 лет назад предпринимателя и политика, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в причастности к похищению в 1997 году известного российского предпринимателя и политика", - сказала Волк.

Предварительно установлено, что в 1997 году у рынка в Петербурге 42-летнего мужчину насильно посадили в автомобиль и привезли на дачу организатора похищения в Выборгском районе Ленинградской области. Впоследствии коммерсанта убили, а тело утопили в Финском заливе.

В связи с этим преступлением Следственный комитет расследует дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека).

"Причастный к преступлениям организатор группы задержан полицейскими в декабре 2021 года, один из его сообщников объявлен в международный розыск, а еще двое числятся пропавшими без вести", - добавила Волк.

Представитель МВД не привела подробностей о фигурантах дела и не назвала имени потерпевшего.

Источник "Интерфакса" в свою очередь уточнил, что похищенный - Марк Горячев.

Бизнесмен, председатель концерна "Горячев", депутат Госдумы первого созыва Горячев был похищен в Петербурге в марте 1997 года.

Петербург Ирина Волк МВД РФ
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