Минобороны РФ сообщило о нанесении огневого поражения ВСУ в районе Павловки и Угледара

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли комплексное огневое поражение подразделениям армии Украины в районе населенных пунктов Павловка и Угледар в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

"На южно-донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Угледар Донецкой народной республики", - сказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в районе населенного пункта Белогоровка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов.

"На донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск, за сутки уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт" и две противотанковые пушки "Рапира", - заявил Конашенков.

Кроме того, по его словам, российские военные нанесли поражение подразделениям двух механизированных бригад вооруженных сил Украины на купянском направлении.

"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и действиями штурмовых групп "Западной" группировки войск поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное Харьковской области", - сказал Конашенков.

По его словам, "уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20".

"На красно-лиманском направлении штурмовой и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - заявил Конашенков.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 100 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходная гаубица "Акация".

Также он сообщил, что в ДНР и Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Как сообщил Конашенков, "на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица "Гвоздика", самоходная гаубица "Акация" и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".