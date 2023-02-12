Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Минобороны РФ сообщило о нанесении огневого поражения ВСУ в районе Павловки и Угледара

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли комплексное огневое поражение подразделениям армии Украины в районе населенных пунктов Павловка и Угледар в ДНР, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

"На южно-донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Угледар Донецкой народной республики", - сказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в районе населенного пункта Белогоровка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов.

"На донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск, за сутки уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт" и две противотанковые пушки "Рапира", - заявил Конашенков.

Кроме того, по его словам, российские военные нанесли поражение подразделениям двух механизированных бригад вооруженных сил Украины на купянском направлении.

"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и действиями штурмовых групп "Западной" группировки войск поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное Харьковской области", - сказал Конашенков.

По его словам, "уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20".

"На красно-лиманском направлении штурмовой и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - заявил Конашенков.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 100 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходная гаубица "Акация".

Также он сообщил, что в ДНР и Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Как сообщил Конашенков, "на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица "Гвоздика", самоходная гаубица "Акация" и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Землетрясение в Турции и Сирии

Группа из 39 россиян вернулась домой из зоны землетрясения на юго-востоке Турции

Группа из 39 россиян вернулась домой из зоны землетрясения на юго-востоке Турции
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 12,3 тыс. человек

Что произошло за день: суббота, 11 февраля

"Роскосмос" проверит, не стала ли утечка теплоносителя систематической проблемой "Союзов" и "Прогрессов"

"Роскосмос" проверит, не стала ли утечка теплоносителя систематической проблемой "Союзов" и "Прогрессов"

"Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21"

"Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21"
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 12,8 тыс. человек

Земфира и Дмитрий Гудков пополнили реестр иноагентов

Земфира и Дмитрий Гудков пополнили реестр иноагентов

Что произошло за день: пятница, 10 февраля

Росстат сообщил о сокращении естественной убыли населения в 2022 году на 42,5%

Росстат сообщил о сокращении естественной убыли населения в 2022 году на 42,5%

CNH Industrial продала лизинговую и факторинговую "дочки" в России структуре Игоря Кима

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });