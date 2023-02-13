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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

ФСВТС заявила о переговорах с Дели о поставке комплектов Су-30 для лицензионного производства

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Москва и Дели ведут контрактные переговоры о поставке комплектов истребителей Су-30МКИ для лицензионного производства в Индии, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023.

Он отметил, что все необходимые предложения относительно приобретения истребителей МиГ-29 и вертолетов Ка-31 направлены индийским партнерам в 2021 году.

"Ожидаем приглашение на проведение контрактных переговоров", - сказал замглавы ФСВТС.

2 июля 2020 года стало известно, что Минобороны Индии одобрило сделку на приобретение у России 21 истребителя МиГ-29, модернизацию 59 индийских МиГ-29, а также производство по лицензии 12 истребителей Су-30МКИ. Кроме того, сообщалось о планах приобрести у России шесть вертолетов Ка-31. В ФСВТС РФ рассчитывали, что контракты будут подписаны до конца 2020 года.

В феврале 2021 года Дрожжов заявил "Интерфаксу", что подписание этих договоров было отложено из-за коронавируса, но "переговорный процесс идет".

"Вопрос поставки комплектов для производства дополнительной партии самолетов Су-30МКИ требует некоторого времени для проработки из-за необходимости включения в их состав новых авиационных средств поражения и радиоэлектронного оборудования", - сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу" в августе 2021 года.

По данным Минобороны Индии, закупка и модернизация Миг-29 оценивается в $980 млн, а стоимость приобретения истребителей Су-30МКИ, которые будут выпускаться по российской лицензии индийской авиастроительной корпорацией Hindustan Aeronautics Ltd, составит около $1,4 млрд.

ФСВТС России Индия
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