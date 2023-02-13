Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю увеличился почти на треть

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю вырос на 30,5% по сравнению с предыдущей, рост заболеваемости отмечается в 74 регионах РФ, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 54,0 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 30,5%", - говорится в сообщении оперштаба.

Неделей ранее сообщалось об увеличении показателя заболеваемости на 32,7%, он составлял 41,4.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 23,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 62 субъектах РФ, в том числе в 32 регионах зафиксировано увеличение количества госпитализаций более чем в среднем по России.

Суточный прирост случаев коронавируса в РФ

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 11 тыс. случаев, скончались 30 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Выявлено 11 006 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 608 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,8%", - сообщили в оперштабе.

По их данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 27 субъектах РФ, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 16 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 12 347 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 тыс. 341.

Шестой день подряд в РФ фиксируется более 10 тыс. заболевших за сутки. Первым днем в году, когда в РФ было зарегистрировано более 10 тыс. заболевших за сутки, стало 8 февраля 2023 года.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 30 человек, накануне сообщалось о 31 умершем.

"Выздоровели за сутки 6 484 человека, или на 4,7% меньше в сравнении с 12 февраля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 083 723 случая заражения коронавирусной инфекцией, 395 581 умерший и 21 439 178 выздоровевших.