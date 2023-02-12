В РФ за сутки COVID-19 заболели более 12,3 тыс. человек

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 12 347 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что количество госпитализаций за сутки в РФ составило 689 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 50,5%.

По их данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в восьми субъектах РФ, снижение - в 65 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 12 845 заболевших, что стало максимальным числом заболевших с 15 октября 2022 года, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 498.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 31 человек, накануне сообщалось о 36 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 6 805 человек, или на 17,6% меньше в сравнении с 11 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 072 717 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 395 551 умерших и 21 432 694 выздоровевших.