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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Омбудсмен просит проверить данные об участии в СВО жителей Татарстана "почти без вооружения"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к начальнику Генштаба ВС Валерию Герасимову с просьбой проверить распространенную в интернете информацию об участии мобилизованных военнослужащих из Татарстана в специальной военной операции "практически без вооружения".

"Направила обращение Начальнику Генерального Штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генералу армии Валерию Герасимову с просьбой провести проверку появившейся в сети информации о том, что мобилизованных из республики Татарстан, практически без вооружения, отправляли для выполнения боевых задач в рамках Специальной военной операции", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Татьяна Москалькова Валерий Герасимов Тататрстан
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