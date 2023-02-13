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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Путину предложили ввести единый минимальный пакет поддержки мобилизованных и добровольцев СВО

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил от имени думской фракции либерал-демократов ввести единый минимальный пакет поддержки для добровольцев и мобилизованных в разных регионах, "чтобы это была единая норма".

Военная операция на Украине

Также фракция предложила "поддерживать создание ясельных групп для детишек от 2 месяцев до полутора лет, дабы побуждать женщин чувствовать себя уверенно", сказал Слуцкий.

Перечисляя инициативы фракции, он отметил, что "некоторые предложения остались еще от Владимира Вольфовича" Жириновского, прежнего лидера ЛДПР.

"Встретили первый Новый год без Владимира Вольфовича (Жириновского - ИФ), тяжело. Вместе с тем партия укрепляется, возрастает, нас почти 350 тысяч, в том числе 1,5 тысячи человек волонтерского корпуса, которые активно отработали на новых территориях, еще когда они не были нашими территориями", сказал Слуцкий президенту.

"Мы работаем сейчас как никогда тесно, эффективно с правительством. Нас слышат, наши конструкции воплощаются в жизнь и становятся действующими законами", - добавил он.

Леонид Слуцкий ЛДПР Владимир Путин СВО Владимир Жириновский
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