Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Володин против привлечения Европарламента и ПАСЕ к решению карабахской проблемы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с главой Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой предостерег от попыток вовлечения в разрешение ситуации в Нагорном Карабахе европейских структур, в частности Европарламента и ПАСЕ.

"Давайте исходить из того, что есть решение, принятое на уровне глав государств - Азербайджана, Армении и Российской Федерации. Будем руководствоваться этим и со своей стороны делать все, чтобы эти договоренности были реализованы. А те, кто делает заявления в сторону европейских институтов, может просто страну потерять", - цитирует Володина в понедельник официальный сайт Госдумы.

По словам спикера Думы, вовлечение ПАСЕ и Европарламента в решение карабахского вопроса "обострит ситуацию, создаст все новые и новые проблемы, и если это делают, то должны нести ответственность за последствия".

Как сообщает сайт Госдумы глава Милли Меджлиса подчеркнула, что в Азербайджане высоко ценят роль президента РФ Владимира Путина в урегулировании данного вопроса.

Вячеслав Володин Европарламент Пасе нагорный Карабах Армения Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Думе предложили поменять схему выплат по системе страхования вкладов для физлиц

"Иркут" в 2026-27 гг. планирует ввести центр техобслуживания SSJ100 и МС-21 в "Шереметьево"

"Иркут" в 2026-27 гг. планирует ввести центр техобслуживания SSJ100 и МС-21 в "Шереметьево"
ДТП с участием Михаила Ефремова

Актер Ефремов отказался от ходатайства об облегчении режима отбывания наказания

Актер Ефремов отказался от ходатайства об облегчении режима отбывания наказания

Суд назначил до 25 лет лишения свободы членам ростовской "банды амазонок"

В Кремле заявили об отсутствии данных о новой волне мобилизации в РФ

Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста

Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста

Кадыров заявил о покушении на командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

В РФ запущена система автоматического поиска запрещенного контента "Окулус"

В РФ запущена система автоматического поиска запрещенного контента "Окулус"

Что произошло за день: воскресенье, 12 февраля

Землетрясение в Турции и Сирии

Группа из 39 россиян вернулась домой из зоны землетрясения на юго-востоке Турции

Группа из 39 россиян вернулась домой из зоны землетрясения на юго-востоке Турции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });