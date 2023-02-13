Володин против привлечения Европарламента и ПАСЕ к решению карабахской проблемы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с главой Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой предостерег от попыток вовлечения в разрешение ситуации в Нагорном Карабахе европейских структур, в частности Европарламента и ПАСЕ.

"Давайте исходить из того, что есть решение, принятое на уровне глав государств - Азербайджана, Армении и Российской Федерации. Будем руководствоваться этим и со своей стороны делать все, чтобы эти договоренности были реализованы. А те, кто делает заявления в сторону европейских институтов, может просто страну потерять", - цитирует Володина в понедельник официальный сайт Госдумы.

По словам спикера Думы, вовлечение ПАСЕ и Европарламента в решение карабахского вопроса "обострит ситуацию, создаст все новые и новые проблемы, и если это делают, то должны нести ответственность за последствия".

Как сообщает сайт Госдумы глава Милли Меджлиса подчеркнула, что в Азербайджане высоко ценят роль президента РФ Владимира Путина в урегулировании данного вопроса.