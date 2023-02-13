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Госдума 16 февраля рассмотрит поправки о налогах для нефтяной отрасли

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Поправки о налогообложении нефтяной отрасли Госдума рассмотрит 16 февраля, сообщил журналистам первый вице-спикер парламента Александр Жуков. Порядок работы палаты утвердил в понедельник Совет думы.

11 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект, который ограничивает дисконт цены Brent к Urals в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть.

Так, для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

"Такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчета налогов на базе котировок Urals", - объяснили журналистам в Минфине.

Кроме того, предлагается увеличить с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин. А также ввести ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу, установив предел в размере $10 за баррель, который будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2023 года.

Сейчас в налогообложении используется цена нефти Urals, которую рассчитывает агентство Argus. После введения эмбарго ЕС на закупку российской нефти с декабря 2022 года цена Urals сложилась ниже Brent примерно на $35-40 за баррель. Таким образом, правительство пытается нивелировать эффект снижения цены нефти Urals по отношению к Brent для доходов бюджета. Однако нефтяные компании ожидают, что по мере установления логистических цепочек и увеличения спроса на нефть со стороны Китая скидки Urals к Brent будут снижаться.

Бюджет-2023 сверстан исходя из прогноза цены Urals в размере $70,1 за баррель, однако в последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября ($71,1 за баррель). По итогам января она составила $49,48 (Brent - $84), при этом дисконт хоть и вырос к декабрю, но к концу месяца его рост затормозился.

Госдума Александр Жуков Правительство НДПИ НДД Urals Brent Минфин Argus
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