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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Росавиации предложили обсудить восстановление аэропорта во Владимире

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев предложил руководителю Росавиации Александру Нерадько обсудить возможность восстановления аэропорта Владимира "Семязино". Он выступил с этим предложением на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"У нас есть своя задача по аэропорту "Семязино", который работает в ограниченном режиме - в основном, военные сейчас там взлетают, плюс "ДОСААФ", плюс "Авиалесохрана". Но не только мечта, но и желание практическое у нас есть - восстановление аэропорта "Семязино" во Владимире. Мы бы пообщались на эту тему", - сказал Авдеев, обращаясь к Нерадько.

Он напомнил, что этот вопрос непростой и обсуждается давно, в частности, требуется удлинение взлетно-посадочной полосы.

"Но есть некоторые предложения, которые, мне кажется, взаимовыгодные и интересные и для Минобороны, и для Росавиации, и для области. Поэтому если будет возможность, я попросил бы пообщаться и выработать какой-то план действий. Область примет деятельное участие в развитие аэропорта за счет своих средств и привлеченных", - заявил губернатор.

Владимир Семязино Александр Авдеев Росавиация Александр Нерадько ДОСААФ
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