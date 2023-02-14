Путин предложил запретить судам продлевать арест фигурантам "экономических" дел

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России заявил об особой актуальности в нынешних условиях вопроса о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

"Судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового, инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии - по-другому не скажешь - против России это особенно актуально. И в этой связи вновь встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, например, внесение залога или домашний арест", - сказал президент.

Это, по его словам, будет способствовать "дальнейшей гуманизации правосудия".