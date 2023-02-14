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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Утверждены инвестпроекты поставок авиатехники региональным перевозчикам на 100 млрд руб.

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило паспорта инвестиционных проектов по поставке региональным авиакомпаниям самолетов и вертолетов общей стоимостью почти 100 млрд руб.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Один из инвестпроектов предполагает поставку в 2023-2025 гг. 86 вертолетов российского производства 17 региональным перевозчикам (включая "Полярные авиалинии", "Комиавиатранс", "КрасАвиа" и др.). Объем капитальных вложений в проект оценивается в 44,5 млрд руб., эта сумма, как ожидается, будет выделена из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Второй инвестпроект включает поставку в 2024-2026 гг. 18 самолетов (SSJ-NEW и "Байкалов") и 21 вертолета дальневосточной "Авроре". Объем капвложений оценивается в 55,1 млрд руб.: из ФНБ при этом планируется выделить 49,6 млрд руб., остальные средства предполагается привлечь в банках.

В обоих инвестпроектах поставщиком техники выступает "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

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ГТЛК
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