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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Путин и Алиев обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, сообщила во вторник вечером пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа.

"Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении контактов в различных форматах, добавили в пресс-службе.

Владимир Путин Ильхам Алиев Азербайджан Армения
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