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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Путин сообщил о трехсторонней встрече с Алиевым и Пашиняном

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в минувший понедельник удалось поговорить трем лидерам - России, Азербайджана и Армении.

В Санкт-Петербурге накануне состоялся традиционный неформальный саммит лидеров СНГ, на котором присутствовали и премьер-министр Армении Никол Пашинян, и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Во вторник некоторые главы государств СНГ продолжили общение за завтраком, позже у президента РФ состоялась встреча с Пашиняном.

"Совсем недавно у нас прошло заседание межправкомиссии, и коллеги констатировали, что у нас в сфере экономики ситуация развивается весьма позитивно: за десять месяцев текущего года 73 процента рост товарооборота. Это хороший результат. Но мы с вами еще вчера начали, и удалось втроем поговорить: конечно, главный вопрос - это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом", - сказал Путин на встрече.

Он добавил: "Так что, как и договорились, пообсуждаем все эти вопросы в деталях".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что речь не идет о полноформатных трехсторонних переговорах. "На полях" общались все. Полноформатного общения (Путина, Алиева и Пашиняна - ИФ) не было", - сказал Песков.

Владимир Путин Армения Азербайджан
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