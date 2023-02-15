Туры по России после отмены НДС для туроператоров могут подешеветь к лету в пределах 10%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Путешествия по России подешевеют к летнему сезону в пределах 10%, если к концу марта решение об отмене НДС на турпакеты будет внесено в Налоговый кодекс, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Когда льгота заработает, она, безусловно, отразится на ценах. Но нельзя говорить, что цена упадет на 20%. Туроператоры не всегда могли себе позволить завышение цены. Как правило, она была либо меньше, либо соответствовала совокупной стоимости услуг, входящих в турпакет. Но любая экономия позволяет снижать издержки и финальную стоимость продукта. Могу предположить, что при прочих равных можно будет рассчитывать в годовом диапазоне на снижение цен в пределах до 10%", - цитирует его пресс-служба РСТ.

Уманский подчеркнул, что пока решение об отмене НДС для туроператоров не принято.

"Пока решение не принято, президент только устно согласился. Сначала должно выйти его поручение, на основании которого должны быть подготовлены изменения в Налоговый кодекс. Потом три чтения в ГД, одобрение Совфеда, подписание президентом. Я надеюсь, что эта процедура будет проведена быстро, и мы можем рассчитывать, что к концу марта все будет утверждено и согласовано", - сказал он.

Президент РСТ пояснил, что туристический продукт, который туроператор формирует, состоит из услуг, на которые он получает дисконт от поставщиков: например - гостиниц, авиакомпаний, музеев и т.п. Сейчас, после того как эти услуги собраны в турпакет, с него нужно заплатить 20% НДС, хотя доход от компонентов пакета, как правило, составляет меньше 20%.

"В результате туроператоры, работающие на внутреннем рынке, находятся в неконкурентном состоянии по отношению и к туроператорам по выезду, и по отношению даже к прямому бронированию отелей. Эта избыточная фискальная нагрузка приводит к тому, что большинство игроков на рынке - это микро и малый бизнес, работающий исключительно на УСН. Отмена НДС - системная мера, которая позволит туроператорскому рынку развиваться", - подчеркнул Уманский.

24 января на совещании с президентом РФ министр экономического развития Максим Решетников предложил с 1 января 2023 и до июля 2027 года освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов, Минфин это предложение поддержал. Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью этой меры.