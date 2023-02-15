Каток у "Газпром Арены" планируют увеличить в 8 раз и сделать его самым большим в мире

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" планирует в восемь раз увеличить площадь действующего ледового катка у "Газпром Арены" в Петербурге, сообщила пресс-служба компании по итогам встречи главы правления Алексея Миллера и губернатора города Александра Беглова.

"Действующий ледовый каток в общественном пространстве "Флагшток" "Газпром Арены" стал еще одной точкой притяжения горожан. За неполные три месяца работы его посетили 264,5 тыс. человек. С учетом большой популярности принято решение увеличить площадь катка почти в восемь раз - с 2,9 тыс. кв. м до 22,5 тыс. кв. м. Таким образом, он станет самым большим в мире", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, первая очередь ледового катка была открыта в ноябре 2021 года.

В 2022 году ледовый каток в общественном пространстве "Флагшток" открылся в конце ноября. Он находится на берегу Финского залива, в частности, с него открывается вид на "Лахта Центр". Каток имеет необычную форму: две площадки соединены между собой ледовыми дорожками.

Как также отмечает пресс-служба компании, "Газпром" продолжает работу по благоустройству Петербурга. С 2007 года реконструировано более 100 улиц, скверов, набережных и площадей, установлено около 18 тыс. уличных светильников. В северной части Петербурга "Газпром" формирует новый морской фасад города - от стадиона "Газпром Арена" на Крестовском острове до "Лахта Центра" в Приморском районе. Единая рекреационная зона объединит спортивные площадки, зоны для прогулок, отдыха и проведения мероприятий.