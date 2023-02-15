Путин в среду встретится с лидером партии "Новые люди"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продолжит серию встреч с главами думских фракций, в среду состоится его беседа с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами рассказал о графике работы президента в среду, напомнив, что состоится очередное совещание с членами правительства, а также в режиме видеоконференции Путин примет участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде субъектов РФ.

"У нас будет открытие нового операционного блока с отделением реанимации в Липецком областном онкодиспансере, будет Артамонов - губернатор Липецкой области выступать. В Нальчике - городская детская поликлиника №1 будет открываться после реконструкции", - сообщил пресс-секретарь.

В Белгородской области будет введен новый инфекционно-клинический центр. "В Мелитополе - амбулатория общей практики "Семейная медицина", это в Запорожской области. Тоже после реконструкции достаточно оперативно выполненной. Будут комментарии временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого", - сказал Песков.

В Саратовской области открывается новое детское поликлиническое отделение, запланировано выступление губернатора области. "Красноярск - новая поликлиника будет открываться", - сообщил пресс-секретарь президента, заметив, что губернатор края будет этот вопрос комментировать.

"Как вы, наверное, видите, в последние месяцы очень большое внимание уделяется процессам ввода в строй новых объектов здравоохранения. Собственно, все исследования обращений граждан, в том числе в администрацию президента, социология, они показывают, что традиционно доступность медицинских услуг возглавляет, как правило, перечень приоритетов граждан, тех тем, которые их наиболее волнуют. Поэтому президент продолжает последовательно заниматься этой темой", - отметил Песков.

Говоря о профильной теме совещания президента с членами правительства - налогового администрирования, он упомянул новые появившиеся сервисы - механизм единого налогового счета, в рамках которого все платежи объединяются в одну сумму в электронном виде. "Пока он еще до конца не отработан, возникают определенные проблемы, но это, скорее, проблемы роста, и как раз Даниил Егоров - руководитель нашей налоговой службы - будет докладывать о том, как этот сервис будет совершенствоваться и развиваться", - сказал пресс-секретарь президента.

"Сегодня Путин продолжит встречаться после правительства уже, ближе к вечеру, с руководителями фракций. Руководитель фракции "Новые люди" Нечаев сегодня будет в Ново-Огарево. Состоится их беседа", - сказал Песков, заметив, что, как и предыдущие встречи Путина с лидерами фракции, это также будет доступно для СМИ.

Кроме того, у Путина в среду не исключен и международный телефонный разговор. "Если он состоится, мы будем вас вечером информировать", - сказал Песков.