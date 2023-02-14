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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Миронов на встрече с Путиным предложил ввести "прогрессивную шкалу" маткапитала

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала и заморозить на год тарифы ЖКХ для жителей новых регионов РФ.

Представляя главе государства идеи от имени всей фракции, Миронов высказался за своего рода "прогрессивную шкалу" материнского капитала с тем, чтобы "оставить ту же сумму, которая сейчас дается за рождение первого ребенка, за второго сделать больше, уже где-то около миллиона и чуть-чуть больше миллиона за третьего ребенка".

Кроме того, лидер фракции СРЗП отметил, что введенное правительством РФ с 1 декабря повышение на 9% тарифов ЖКХ распространяется и на новые субъекты Федерации. "Им сейчас очень тяжело, они практически на передовой, и я обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность им на этот год заморозить на том уровне, который был на 1 декабря, тарифы ЖКХ", - сказал Миронов.

Также он предложил проработать вопрос о том, чтобы представителям Народной милиции ЛНР, ДНР, которая воюет с мая 2014 года, также был присвоен статус ветеранов боевых действий со всеми соответствующими социальными льготами.

Сергей Миронов Владимир Путин
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