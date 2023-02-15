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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Глава СПЧ напомнил, что Конституция не предусматривает лишения иноагентов гражданства РФ

Глава СПЧ напомнил, что Конституция не предусматривает лишения иноагентов гражданства РФ
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российская Конституция не допускает лишения человека полученного по рождению гражданства РФ независимо от его статуса, это касается иностранных агентов, заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

"Что касается лишения гражданства иноагентов, кем бы они ни были - преступниками, иностранными агентами, или, не знаю, убийцами по решению суда, Конституция не предполагает возможности лишения гражданства российского гражданина (от рождения - ИФ). Для того, чтобы принять такой закон, нужно поправить Конституцию", - сказал Фадеев "Интерфаксу".

При этом лишение иностранца российского паспорта, приобретенного во взрослом возрасте с нарушениями по действующему законодательству возможно, добавил он. В то же время Фадеев назвал неправильной идею лишения иностранцев приобретенного гражданства РФ без решения суда.

"Это неправильно. Есть нормальные процедуры, а что такое "во внесудебном порядке"? Депутаты будут лишать гражданства?" - сказал глава СПЧ, комментируя соответствующее предложение губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Шапша ранее сообщил о поручении юристам подготовить поправки в закон, закрепляющие внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов.

Между тем директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина накануне заявила, что вопрос о лишении гражданства иностранных агентов остается открытым и остро обсуждается в России.

Внесением людей и организаций в список иноагентов сейчас занимается Минюст РФ, решения суда для наделения таким статусом не требуется.

СПЧ Валерий Фадеев
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