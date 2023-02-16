Правительство РФ рассмотрит поправки в НК и законодательство о противодействии коррупции

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг планирует рассмотреть проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс, которым предусматривается освобождение всех категорий лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, от уплаты госпошлины за нотариальное удостоверение доверенности, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Также будет обсуждаться проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии коррупции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Необходимость разработки законопроекта продиктована отсутствием порядка привлечения к ответственности в случае увольнения (прекращения полномочий) лица после завершения антикоррупционной проверки и до принятия решения о применении к нему взыскания за коррупционное правонарушение либо в ходе осуществления антикоррупционной проверки", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Среди прочих тем будет рассмотрен законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, от 14 апреля 2015 года".